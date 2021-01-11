Челябинск, , 19:52 — REGNUM Прокурор Челябинской области Виталий Лопин может покинуть свой пост. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, 11 января он ушёл в отпуск. И из него руководитель может не вернуться. Как пишет «Первое областное», в прокуратуре уже осторожно обсуждают его возможную отставку. Официальных комментариев пока нет.

Пока в качестве врио прокуратуру возглавляет заместитель Лопина Павел Вепрев. Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Челябинска Виталий Лопин стал областным прокурором в августе 2018 года.