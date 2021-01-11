Киев, , 19:49 — REGNUM И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко еще и пару недель в должности не пробыл, а уже смог заложить фундамент нового, тарифного майдана, заявил 11 января украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук, комментируя намерение правительства страны вернуть госрегулирование цены на газ.

«Витренко уже заявил, что правительство планирует принять постановление фактически об отмене рынка газа на Украине… То есть, теперь цена на газ будет снова, как и до 1 августа 2020 года, регулируемой или фиксированной. Такое решение должно продемонстрировать близость власти к народу, который начал с нового года перекрывать трассы, дороги, организовать стихийные протесты», — отметил эксперт.

Корольчук отмечает, что данный план не соответствует ни внутреннему законодательству Украины, ни обязательствам перед энергетическим сообществом ЕС и МВФ.

«Наверняка уже отдельно изучают реформаторские предложения минэнерго Украины в МВФ. Ну как изучают — пытаются понять, или в правительстве Украины считают МВФ совсем глупыми, или в Киеве еще не отошли от праздничного хмельного настроения… Я не слышал, чтобы Украина официально отказалась от исполнения обязательства об отмене регулирования цены на газ, которое прописано в меморандуме с МВФ… В МВФ прекрасно понимают, что такая инициатива, о возвращении регулирования, приведет к росту долгов на внутреннем рынке газа», — заявил специалист.

Корольчук отметил, что решение правительства Украины по цене на газ — это лишь попытка выполнить желание президента Зеленского снизить тарифы для населения.

«Но при этом, скорее всего, Зеленского вводят в заблуждение и не объясняют негативные последствия… В результате действия и.о. министра энергетики Витренко и правительства приведут не к укреплению рейтинга президента, а к его дальнейшему снижению», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Зеленский приказал правительству обеспечить «справедливые» цены на газ, после того, как в ряде регионов страны вспыхнули тарифные протесты.