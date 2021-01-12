Киев, , 02:58 — REGNUM Спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским же Конституционным судом (КСУ) уже перерос масштабы простого привычного для Украины политического кризиса и грозит продемонстрировать совершенно особые возможности своего разрешения. Какими они могут быть и чему учит нас история подобных споров, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

С 27 ноября прошлого года происходит украинский чемпионат по политическому настольному теннису, где президент Зеленский и глава КСУ Александр Тупицкий упражняются в нападениях и защитах. Дело дошло даже до жалобы Зеленского в евросоюзовскую Венецианскую комиссию. Казалось бы, после отлупа, полученного Зеленским от коллег Тупицкого из Венецианской комиссии, президент Украины должен был тихо отойти в сторонку от ситуации и там оплакать свое поражение. Но не тут то было и вот Зеленский опять замахивается на Тупицкого очередным обвинением в преступной деятельности.

В истории немало примеров, когда участники подобного спора, не выдержав нервного напряжения, начинали совсем некультурно стрелять в своего оппонента, ну, или употреблять к нему колюще-режущие аргументы. Интересно, кто в данной ситуации не выдержит первым? Читайте статью Марьяна Сидорива «Как на Украине играют в пинг-понг «ничтожностей»».