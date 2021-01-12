Минск, , 03:56 — REGNUM Жизнь и труды Евфимия Федоровича Карского, крупнейшего исследователя белорусов, стали источником мифотворчества для тех, кто пытается раздуть идею «белорусского этноса», якобы отдельного от русских народа. О том, почему научные работы самого Карского убедительно разоблачают попытки сделать из него апологета националистической «белорусскости», рассказывает автор ИА REGNUM Александр Гронский.

Илья Репин. Белорус

Евфимий Федорович Карский взошел на научный Олимп, повторив путь великих талантов из глубинки. Родился будущий академик в деревне Лаша под Гродно, окончил Минскую духовную семинарию и Нежинский историко-филологический институт. Может быть, и главный труд Карского «Белорусы» потому столь подробен и по праву считается настоящей энциклопедией, что автор его не отделял себя от Белоруссии, ее языка и людей.

Так что же, правы те, кто пытается поднять на щит труды Карского как «доказательства» существования отдельного от русского белорусского народа? Ничуть нет. Как пишет Карский, «…белорусы такая же ветвь русского народа, как и великорусы и малорусы: ведь если распространять в народе свет науки, то уж полностью, а не односторонне». На что опирался исследователь и почему он убедителен, читайте в статье Александра Гронского «Академик Карский и его «Белорусы»».