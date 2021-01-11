Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Власти США введут санкционные ограничения в отношении семерых граждан и четырех информационных порталов Украины, сообщает 11 января министерство финансов США.

По утверждению ведомства, санкции введены из-за вмешательства этих физических и юридических лиц в американские выборы.

Санкции введены в отношении Александра Дубинского, Константина Кулика, Дмитрия Ковальчука, Александра Онищенко, Петра Журавля, Антона Симоненко и Андрея Телиженко.

Ограничения будут введены в отношении украинских информресурсов «Бегемот Медиа», «Ера-Медиа», Only News и Nabuleaks.

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