Москва, , 18:51 — REGNUM Положительную оценку отношениям России и Азербайджана дал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым 11 января. Встреча состоялась после трёхсторонних переговоров Путина, Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Заявив об успехах в развитии отношений России и Азербайджана как в экономике, так и в гуманитарной сфере, Путин коснулся и подписанного сегодня, 11 января, заявления по Нагорному Карабаху.

Владимир Путин «И то, что мы вышли на подписание совместного заявления, в основе которого урегулирование на длительную перспективу, очень важно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин, Алиев и Пашинян по итогам встречи в Кремле 11 января подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в Нагорном Карабахе.

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