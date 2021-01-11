Пекин, , 18:42 — REGNUM Пекин в очередной раз обратил внимание, что продолжающийся сговор между США и Тайванем, выраженный заявлением госсекретаря Майка Помпео о снятии ограничений на официальные контакты с сепаратистской островной администрацией, столкнется с решительным ответом со стороны КНР. Об этом, как сообщает 11 января Синьхуа, комментируя антикитайский выпад главы Госдепа, заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

Принцип одного Китая, являющийся краеугольным камнем китайско-американских отношений, по словам представителя центрального правительства, не подлежит пересмотру, и ему категорически противоречат сепаратные связи Вашингтона с Тайбэем. Чжу Фэнлянь предупредил, что ставка правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии на «независимость» с помощью альянса с США для острова обернется неминуемой катастрофой.