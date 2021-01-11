Пекин, , 18:40 — REGNUM МИД КНР в заявлении своего официального представителя Чжао Лицзяня опроверг недавние обвинения госсекретаря США Майка Помпео в адрес КПК и ее политики в сфере религии и прав человека в автономных районах КНР Синьцзян и Тибет. По заявлению дипломата, распространенному 11 января Синьхуа, попытка Помпео вбить клин между КПК и китайским народом контрпродуктивна и обречена на провал.

Подчеркнув, что голословность обвинений, выдержанных в духе антикоммунистического маккартизма, наносит ущерб прежде всего имиджу и репутации самих США, Чжао Лицзянь отметил руководство КПК социалистическим строительством «ключом к национальному развитию Китая». Уровень поддержки китайским народом внутренней и внешней политики КПК, по его словам, на протяжении десятилетий стабильно превышает 90%. Политические нападки Помпео на КПК поэтому равносильны оскорблению почти полуторамиллиардного населения КНР, но не смогут достичь своей главной цели — «переделать или свергнуть китайское правительство».