Москва, , 18:23 — REGNUM Подписанное сегодня, 11 января, соглашение по Нагорному Карабаху отвечает интересам России, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле.

«Уверен, что реализация этих соглашений пойдёт на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу, — сказал Путин. — И без всяких сомнений пойдёт на пользу региону в целом, а значит, и интересам России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент положительно оценил итоги встречи с Алиевым и Пашиняном, которая состоялась в Кремле 11 января. Положительно он оценил и соблюдение соглашения по Нагорному Карабаху, подписанное 9 ноября 2020 г.

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