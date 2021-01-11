Минск, , 18:22 — REGNUM Прокуратура Ленинского района Минска в суде поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении гражданина Белоруссии 2000 года рождения, которому инкриминировано применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Об этом 11 января проинформировала генпрокуратура республики.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме, сказано в официальном сообщении. На основании ст.364 Уголовного кодекса республики в качестве наказания ему назначено лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

По данным белорусской прокуратуры, осужденный вечером 10 августа 2020 года принял участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое проходило на проспекте Победителей. Гражданин «применил насилие к милиционеру, который в тот момент пресекал противоправные действия других граждан».

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«В частности, А. нанес потерпевшему три удара кулаком в лицо и удар ногой в паховую область, а также пытался нанести еще один удар рукой в голову, чтобы воспрепятствовать его законной деятельности и из мести за ее выполнение», — сказано в публикации на сайте генпрокуратуры Белоруссии.

Она сопровождена фотографией нанесения удара в область паха человеку в чёрной униформе без опознавательных знаков, позволяющих отличить его от бандита или идентифицировать как сотрудника ОВД. Из иллюстрации правомерно сделать вывод о том, что наносящий удар гражданин в красной майке защищает безоружную женщину от бандитов.

Генпрокуратура Белоруссии отказывается привлекать к уголовной ответственности убийц безоружных граждан, вышедших в начале августа на мирные акции протеста против фальсификации президентских выборов. Также не привлекаются к уголовной ответственности сотрудники МВД Белоруссии, участвовавшие в погромах, пытках задержанных манифестантов и целенаправленном незаконном уничтожении их имущества.

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