Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Палата представителей США обнародовала текст резолюции об отстранении от должности действующего президента страны Дональда Трампа, сообщает 11 января CNN.

В опубликованном документе Трампа обвиняют в «подстрекательстве к мятежу».

Кроме того, Трамп, по мнению авторов текста, «подверг риску безопасность Соединённых Штатов» и поставил «под угрозу целостность демократической системы».

Утверждается, что Трамп «останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции», если останется на своем посту.

Напомним, группа представителей Демократической партии намерена 11 января представить на рассмотрение палаты представителей обоснование импичмента Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января в Вашингтоне акция протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа переросла в захват здания Конгресса, где проходило утверждение результатов президентских выборов.

Стоит отметить, что срок президентских полномочий Трампа истекает 20 января 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Стала известна дата проведения заседания по второму импичменту Трампа

Читайте развитие сюжета: Демократы собрали достаточное для импичмента Трампа число голосов – СМИ