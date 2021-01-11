Москва, , 18:01 — REGNUM России, Армении и Азербайджану удалось достичь серьёзного прогресса в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе и планах по восстановлению экономики региона. Об этом 11 января заявил президент России Владимир Путин по итогам трёхсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы пришли к выводу, что условия этого соглашения в целом соблюдаются. Не отмечается никаких серьёзных инцидентов, российская миротвореческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами», — заявил Путин.Сегодняшнюю встречу президент назвал исключительно важной и полезной: удалось договориться и подписать совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе, «имея в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитие инфраструктурных проектов».

«С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств Азербайджана, Армении и России. Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона. Уверен, что реализация этих соглашений пойдёт на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу. И без всяких сомнений пойдёт на пользу региона в целом, а значит и интересам Российской Федерации», — указал президент.