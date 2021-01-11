Москва, , 17:59 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым завершилась, сообщили 11 января в пресс-службе Кремля.

Инициированная Путиным встреча продолжалась больше трёх часов. Она посвящалась реализации заявления, которое три стороны подписали 9 ноября прошлого года по прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Российский президент отметил, что условия соглашения по Нагорному Карабаху в целом соблюдаются и что серьёзных нарушений договорённостей в зоне конфликта нет. Путин, Алиев и Пашинян по итогам переговоров подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

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