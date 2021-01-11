Симферополь, 11 января 2021, 17:58 — REGNUM Дмитрий Черняев отправлен в отставку с должности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Указ за подписью главы региона Сергея Аксёнова опубликован 11 января.
«Принять отставку Черняева Дмитрия Дмитриевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 11 января2021года согласно поданному заявлению», — говорится в тексте постановления.
Дмитрий Черняев занимал должность министра ЖКХ Республики Крым с января 2019 года.