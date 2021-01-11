Екатеринбург, , 17:52 — REGNUM В Екатеринбурге начался приём документов от желающих стать главой города. Он продлится с 11 по 22 января, документ размещён на сайте гордумы.

По данным администрации города, после 22 января будет работать конкурсная комиссия. В неё вошли по три представителя от гордумы и губернатора Свердловской области. Сам конкурс назначен на 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Екатеринбурге сменилась власть. Александр Высокинский ушёл в областное правительство, а оттуда на пост и.о. мэра пришёл Алексей Орлов.