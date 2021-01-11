Донецк, , 17:48 — REGNUM Село Спартак под Донецком атаковано ВСУ 11 января, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Населённый пункт ДНР украинские формирования обстреляли сначала со стороны Опытного — в 15:40 мск, использовалось стрелковое оружие.

В 16:00 мск обстрел вёлся ВСУ со стороны Авдеевки, из АГС было выпущено десть гранат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром ВСУ из миномётов атаковали село Сосновское (ДНР).

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