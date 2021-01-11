Анкара, , 17:44 — REGNUM Турция пока не планирует заключать контракт c России на закупку истребителей Су-35 для нужд ВВС республики. Об этом 11 января заявил начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Ранее много говорили о Су-35, и мы рассматривали это предложение. Но сейчас мы делаем упор на проект национального боевого самолета Hurjet и ускоряем его реализацию. Так что вопрос о покупке чего-то другого на данный момент не стоит», приводит его слова Anadolu Ajansı.

Напомним, возможность закупки Анкарой российских истребителей Су-35 начала обсуждаться в минувшем году, после того, как США исключили Турцию из программы создания истребителя F-35 из-за приобретения ею российских ЗРС С-400.