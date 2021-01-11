Варшава, , 17:18 — REGNUM Депутат польского парламента от правящей партии «Право и справедливость» Ян Мосиньский раскритиковал решение руководства социальных сетей Facebook и Twitter заблокировать аккаунты экс-президента США Дональда Трампа.

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»СМИ и соцсети нужны для того, чтобы общество следило за властью и политиками всех возможных партий и движений. Чтобы общество получало от них оперативную и прямую информацию. Но когда владельцы социальных сетей хотят установить границы свободы и лишить политиков использовать информационные ресурсы — это опасно для свободы слова», — сказал депутат в интервью для Polskie Radio 24.

Напомним, Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Дональда Трампа на неопределенный срок, аргументировав это «опасениями по поводу дальнейшего подстрекательства экс-президента США к насилию». Некоторые политики и журналисты обвиняют Трампа в том, что он якобы подстрекал своих сторонников захватывать правительственные здания в связи с несогласием с официальными итогами выборов президента.

Социальные сети на протяжении многих лет были основным каналом общения Дональда Трампа со своими сторонниками.