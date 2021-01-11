Москва, , 17:17 — REGNUM Три часа продолжаются переговоры в Кремле глав России, Азербайджана и Армении, сообщили 11 января в пресс-службе Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Кремле проводят встречу по реализации соглашения по прекращению огня в Нагорном Карабахе (от 9 ноября 2020 г.).

Переговоры состоялись по инициативе Москвы. Встреча проходит за закрытыми дверями.

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