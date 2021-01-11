Бишкек, , 17:12 — REGNUM Соединенные Штаты Америки признают Садыра Жапарова избранным президентом Киргизии, сообщается в заявлении посольства США в Бишкеке, опубликованном 11 января.

«Соединенные Штаты Америки поздравляют киргизский народ с активным участием в прошедших 10 января президентских выборах. Мы высоко оцениваем работу Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов за хорошую организацию выборов, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19», — указано в заявлении посольства США.

При этом заявлено, что голосование прошло «с некоторыми существенными нарушениями», в частности один кандидат пользовался «преимуществом непропорционально превосходящих финансовых средств и использования административных ресурсов, что привело к неравным условиям».

«Мы ожидаем возможности работать с новоизбранным президентом Жапаровым над углублением сотрудничества и партнерства между нашими странами посредством укрепления демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью», — указано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киргизии завершились досрочные президентские выборы, совмещенные с референдумом по определению системы верховной власти.

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