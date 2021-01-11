Брюссель, , 17:02 — REGNUM НАТО не расценивает Китай как противника альянса, но его рост и развитие создаёт неудобства, заявил 11 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, подъём Китая открывает перспективы, но также создаёт и проблемы.

«Китай не является нашим противником. Его подъём на мировой арене открывает возможности, но также создаёт проблемы. У Китая второй по величине оборонный бюджет в мире, и он продолжает быстрыми темпами модернизировать свои вооружённые силы», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что не рассматривает Россию как непосредственный источник военной угрозы для НАТО

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