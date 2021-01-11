Париж, , 17:13 — REGNUM В столице Франции Париже по инициативе президента страны Эммануэля Макрона в четвертый раз проходит международный экологический саммит One Planet. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает France Info.

Встреча международных представителей под лозунгом «Сделаем нашу планету снова зеленой!» проходит в Париже по инициативе Макрона, который, как пишут журналисты, «с начала своего срока хочет производить впечатление одного из наиболее вовлеченных в экологические проблемы лидеров государств».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря французская метеорологическая служба сообщила, что 2020-й стал самым теплым в истории Франции со средней температурой 14 °C.

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