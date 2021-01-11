Брюссель, , 16:58 — REGNUM Визит в Брюссель турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу состоится 21 января, сообщил 11 января журналистам официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано.

Он не раскрыл деталей предстоящих переговоров при участии турецкого гостя, отметив, что дипломатическая работа ЕС по Турции — пока не предмет для комментариев.

Напомним, ЕС осуждает действия Турции в отношении Греции и Кипра. При этом Турция с 1999 г. является кандидатом в члены ЕС.

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