Ростов-на-Дону, , 16:57 — REGNUM Новочеркасский чиновник перешёл в министерство промышленности и энергетики Ростовской области. Вячеслав Тимченко занял пост первого заместителя главы ведомства, сообщили ИА REGNUM в администрации муниципалитета 11 января.

Ранее Тимченко занимал должность заместителя главы администрации Новочеркасска. С 2018 года он курировал вопросы промышленности и транспорта, международных и внешнеэкономических связей, развития предпринимательства и туризма, инвестиционной политики и другие. При этом с работой в донском правительстве чиновник уже знаком — с 2015 года Тимченко трудился в должности заместителя министра промышленности и энергетики Ростовской области.

В настоящее время временно исполняющим обязанности новочеркасского сити-менеджера назначен руководитель отдела внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма Игорь Тишкунов.