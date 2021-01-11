Анкара, , 16:49 — REGNUM В восточной части Турции в районе Диярбакыра продолжаются боестолкновения вокруг объектов турецкой армии, сообщает 11 января пресс-служба МВД страны.

По утверждению ведомства, боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) атаковали несколько объектов турецкой армии.

Какие именно объекты атакованы, не уточняется, однако известно, что в Диярбакыре дислоцированы штаб 2-го командования ВВС Турции, 8-е истребительное авиакрыло и 7-я вертолётная авиагруппа.

На данный момент известно, что в ходе боев погиб офицер турецкой жандармерии и ранены еще двое силовиков.

По некоторым данным, перестрелки в районе населенного пункта Личе продолжаются с вечера 9 января.

В район Диярбакыра перебрасываются дополнительные силы жандармерии. Министерство обороны Турции пока не комментирует эту информацию.

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