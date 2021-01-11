Москва, , 16:30 — REGNUM Более двух часов продолжаются переговоры президента России Владимира Путина с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили 11 января в пресс-службе Кремля.

Встреча Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном Kremlin.ru

Напомним, тема обсуждения — реализация трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху, которое было подписано Путиным, Пашиняном и Алиевым 9 ноября 2020 г. и положило конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне.

Путин отметил, что в Нагорный Карабах из России в рамках договорённости доставлено свыше 800 тонн стройматериалов и в целом — более полутора миллионов тонн гуманитарных грузов. От мин очищено свыше 479 гектаров территории.

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