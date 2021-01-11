Братислава, , 16:26 — REGNUM Жителям словацкого города Нитра и южного региона страны в связи с обострением эпидемической ситуации с 11 января запрещено покидать дома без наличия отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Onet.pl.

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Отрицательный результат теста на коронавирус отныне необходим жителям даже для того, чтобы выйти на прогулку, направиться на работу (если человек работает в отраслях, которые не были переведены в удаленный формат работы), либо в магазин за продуктами.

Отмечается, что в данном регионе проживает около 166 тысяч человек. В первую неделю 2021 года там был зафиксирован самый высокий уровень заражения коронавирусом в стране.

Ранее запрет на выход из дома без отрицательного теста на коронавирусную инфекцию был введен на всей территории Словакии, однако в нём действует 19 исключений. В случае с указанным регионом данные исключения отменяются.