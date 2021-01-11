Москва, , 16:24 — REGNUM Представители Демократической партии США безрезультатно пытаются найти связь Дональда Трампа с Владимиром Путиным, но не могут ничего предъявить. Об этом 11 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам (КПРФ) Дмитрий Новиков на телеканале «Россия 24».

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«Есть ли у России компромат на Трампа, нет ли у России компромат на Трампа — это наука неизвестно ни исторической, ни политологической. Но если это точно известно Нэнси Пелоси, то она не только обладает информацией о самом факте о наличии компромата, но и наверняка знает, о чём компромат состоит», — заявил Новиков.

«Тогда почему же госпожа Нэнси Пелоси со своими соратниками не использовала этот компромат, чтобы убить Трампа ещё на ранних подступах в ходе избирательной кампании, чтобы не спорить, кто является лидером? Чтобы их кандидат, Байден, был лидером безоговорочно. Значит, что-то здесь не так. Значит, здесь звучат просто огульные обвинения, чтобы подкрепить возможность импичмента», — указал он.

Отметим, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси ранее предположила, что у России на Дональда Трампа имеется какой-то компромат.