Милан, Италия, , 16:21 — REGNUM Twitter является частной компанией, но выполняет общественно значимые функции, заявил в понедельник, 11 января, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини, отвечая на вопрос об «отключении» президента США Дональда Трампа от социальных сетей.

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«Я спрашиваю себя: куда мы идем? Кто решает, что можно говорить, а что нет?» — сказал Сальвини.

Насилие должно наказываться, «но цензура мне ни в коем случае не нравится», добавил лидер «Лиги».