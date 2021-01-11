Анкара, , 16:19 — REGNUM Автор учения об «исламском креационизме», отрицающем эволюционную теорию Ч. Дарвина, Аднан Октар осуждён в Турции на срок в 1075 лет, 11 января передаёт NTV.

Решение огласил суд Стамбула по особо тяжким делам. Октара осудили по ряду статей турецкого уголовного кодекса, в том числе за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, похищение людей, налоговые преступления и шпионаж.

Напомним, Октар был арестован два с половиной года назад: его обвинили в создании преступной группировки, а также в сексуальном насилии, шпионаже и ряде других преступлений.

Примечательно, что Октар проповедует философию так называемого исламского креационизма, отрицающую теорию эволюции. Свою философию он изложил в книге «Атлас происхождения».