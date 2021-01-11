Винница, Украина, , 16:20 — REGNUM В Виннице на территории детского сада взорвалось неизвестное устройство. Об этом сообщило 11 января издание «Обозреватель».

Взрыв произошёл днём, когда дети вышли на прогулку. В результате на трёх детях загорелась одежда, они получили незначительные ожоги. Потерпевшим оказана необходимая помощь.

В полиции предполагают, что на территории детского сада взорвался самодельный взрывпакет.

Напомним, ранее в Полтавской области произошёл взрыв на газопроводе «Уренгой — Помары — Ужгород».

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