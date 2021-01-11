Милан, Италия, , 16:08 — REGNUM В случае распада правящей коалиции Италии правоцентристские партии готовы как к досрочным выборам, так и к формированию новой коалиции в нынешнем составе правительства, заявил в интервью Libero в понедельник, 11 января, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Очевидно, что нынешняя коалиция либералов и популистов неработоспособна, ее участники не могут прийти к согласию ни по одному важному вопросу, в таких условиях необходимо как можно скорее определить, каким именно путем сменится правительство, полагает Сальвини.

Лидер «Лиги» рассчитывает, что, в соответствие с данными социологов, досрочные выборы принесут победу правым партиям, а сам он, как лидер крупнейшей из трех фракций, возглавит правительство.

Вместе с тем Сальвини готов и к тому, чтобы «найти» недостающие правым для большинства голоса и в нынешнем составе парламента, преимущественно — среди депутатов от популистского «Движения 5 звезд».

Дискуссии о возможном распаде коалиции активизировались в Италии в сентябре 2020 года. По законам страны, в случае распада коалиции могут быть проведены досрочные выборы, но президент также может дать парламентариям нынешнего созыва возможность собрать альтернативную коалицию.