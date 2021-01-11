Москва, , 16:04 — REGNUM Демократическая партия США до сих пор не смирилась с победой Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году. Об этом 11 января заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

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«Абсолютно никто не мог предположить, что Америка скатится до того, что в XXI веке, в век «цифры», Америка будет голосовать архаичным образом по почте. Причём, очевидно всем уже, что голосование было сфальсифицировано в пользу демократов, потому что невозможно так за очень короткое время поменять результаты голосования», — заявил Джабаров.

«Это говорит о том, что демократы очень цепко вцепились в Трампа. Они не простили ему победы в 2016 году. Хотя за него голосовал, по сути, американский народ, «Ржавый пояс» — те рабочие, которые в своё время были лишены возможности работать в своей стране, зарабатывать», — подчеркнул он.

6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.