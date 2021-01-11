Киев, , 16:05 — REGNUM Вопрос введения COVID-паспортов находится на контроле у властей Украины, но реализовывать данную инициативу пока не планируют. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 11 января в комментарии «РБК-Украина».

"Этот вопрос находится на контроле, но пока не внедряется, поскольку мы ещё собираем дополнительную информацию, которая будет гарантировать то, что вакцинированный от COVID-19 человек больше не способен инфицировать других людей», — сказал чиновник.

Он рассказал, что если подобный документ всё же введут, то выдавать его будут только в том случае, если для прививки будет использоваться вакцина, одобренная ВОЗ.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 4288 новых случаев заражения коронавирусом. 68 человек скончались из-за осложнений, вызванных болезнью.

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