Милан, Италия, , 16:03 — REGNUM Участники правящей коалиции Италии должны немедленно принять какое-нибудь решение и прекратить вялотекущий правительственный кризис, с таким заявлением выступил в понедельник, 11 января, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони.

Страна погружена в кризис, экономика на коленях, деньги ЕС до сих пор не получены, а либералы и популисты продолжают заниматься «дворцовыми играми», что недопустимо, отметил Берлускони.

Он также добавил, что его партия готова работать с нынешним правительством на благо страны, хотя ценности сторон и «несовместимы».

Дискуссии о возможном распаде коалиции активизировались в Италии в сентябре 2020 года. По законам страны, в случае распада коалиции могут быть проведены досрочные выборы, но президент также может дать парламентариям нынешнего созыва возможность собрать альтернативную коалицию.