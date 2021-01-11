Минск, , 15:58 — REGNUM Чипсы, крекеры и кондитерские изделия на белорусском рынке снова подорожают — такие решения закреплены в новой редакции Налогового кодекса постсоветской республики. На грядущий рост цен указывает опубликованное письмо министерства по налогам и сборам Белоруссии № 2−1-9/00014 «О налогообложении НДС мучных кондитерских изделий с 01.01.2021», датированное 6 января.

« С 01.01.2021 отдельные позиции продовольственных товаров при их реализации на территории Республики Беларусь, при их ввозе на территорию Республики Беларусь облагаются НДС по ставке в размере 20% вместо ранее применявшейся ставки НДС в размере 10%», — сказано в письме белорусского министерства.

Рост цен на потребительском рынке запрограммирован и другими решениями руководства Белоруссии, отражёнными в новой редакции Налогового кодекса. Упускаемую из-за чиновников выгоду бизнес компенсирует несколькими способами, прежде всего — за счёт потребителя.

Кроме того, стимулирует инфляцию и девальвация — за 2020 год белорусский рубль обесценили на 22,6%. Он стал дешевле почти на треть к евро и почти на четверть к доллару США. Из-за высокой степени импорта в белорусской продукции рост цен неизбежен, уверены эксперты.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

Белоруссия является членом ЕАЭС и Союзного государства России и Белоруссии. Александр Лукашенко бессменно правит постсоветской республикой с 1994 года. Он проводит курс на построение «рыночного социализма» — «социально ориентированной рыночной экономики». В рамках этой политики с 1 января 2021 года были подняты цены на коммунальные услуги, товары для детей, а также другие товары и услуги для широких слоёв населения.

Читайте подробности: Белорусское средневековье — 2021