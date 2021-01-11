Вашингтон, , 15:57 — REGNUM Супруга действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа Мелания выступила с решительным осуждением штурма Капитолия, который был предпринят в Вашингтоне 6 января. Об этом первая леди США заявила в своём обращении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Насилие никогда не бывает приемлемым», — подчеркнула Трамп.

Супруга главы Белого дома призналась, что «разочарована и обескуражена» произошедшими на прошлой неделе событиями.

«Я считаю постыдным, что вокруг этих трагических событий появились непристойные сплетни, необоснованные личные нападки и ложные, вводящие в заблуждение обвинения в мой адрес», — добавила Мелания Трамп.

Она призвала граждан США «прекратить жестокость, никогда не делать выводов исходя из цвета кожи человека и не использовать различия политических идеологий как причину агрессии и злобы» и выразила соболезнования семьям погибших в ходе беспорядков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса утверждали итоги выборов главы Белого дома. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.

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