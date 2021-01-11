Рим, , 15:57 — REGNUM Если нынешняя коалиция либералов и популистов прекратит свое существование, Италию ждут досрочные выборы, заявил в понедельник, 11 января, министр экономического развития Стефано Патуанелли.

В нынешнем составе парламента собрать другую коалицию и обойтись без выборов невозможно, уверен он.

Патуанелли также призвал не доводить дело до правительственного кризиса в условиях эпидемии. «Иначе нас сочтут марсианами», — сказал он.

Дискуссии о возможном распаде коалиции активизировались в Италии в сентябре 2020 года. По законам страны, в случае распада коалиции могут быть проведены досрочные выборы, но президент также может дать парламентариям нынешнего созыва возможность собрать альтернативную коалицию.