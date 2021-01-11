Минск, , 15:55 — REGNUM Известный необычными советами в области профилактики и лечения от COVID-19, Александр Лукашенко 11 января снова высказался на эту тему во время переговоров с Международной федерации хоккея Рене Фазелем. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Мы с тобой переболели всякими болезнями — можем здороваться как угодно, — сказал Лукашенко, обращаясь к гостю. — Наверное, мы успешно перенесли эту болезнь, и впредь нам будет легче. Я считаю, что самая лучшая вакцина от коронавируса — это перенесенная человеком болезнь: тогда вырабатывается иммунитет».

Лукашенко добавил: «Как президента федерации и личного друга Белоруссии хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Белоруссии нет и не будет — ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости».

Напомним, Фазель прибыл во дворец Лукашенко для обсуждения перспективы переноса ЧМ по хоккею из Белоруссии. Поводом стала не только пандемия и обоснованные сомнения в достоверности статистики белорусского минздрава, но также политические репрессии, которым подверглись белорусские спортсмены.

Также напомним, близкие к Лукашенко спортсмены и руководительница президентской пресс-службы Наталья Эйсмонт стали фигурантами громкого криминального скандала с драматическим исходом. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед отказался привлекать к уголовной ответственности подозреваемых в смерти Романа Бондаренко.

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