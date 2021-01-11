Киев, , 15:56 — REGNUM Во Львове открылся «Белорусский кризисный центр», куда отныне «жертвы режима Лукашенко» могут обратиться за юридической помощью, сообщил 11 января через социальные сети депутат украинской Рады Алексей Гончаренко.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарий уточнил, что речь идет о белорусах, которые были вынуждены уехать из своей страны из-за политических преследований и сейчас находятся на Украине. Теперь эти люди могут получить юридическую и даже психологическую помощь во Львове.

Гончаренко также отметил, что в центре консультируют относительно подачи документов на проживание на Украине и относительно предоставления статуса беженца, помогают с поиском жилья, работы и «тому подобное».

Депутат напомнил, что в Верховной раде Украины еще с начала протестов против Лукашенко ведут «активную работу» по предоставлению помощи тем, кто ищет убежища на Украине.

Вместе с тем Гончаренко не сообщил никакой конкретики, в частности, сколько белорусов планирует обслуживать открывшийся во Львове центр.

ИА REGNUM напоминает, что еще в августе власти Украины пытались реализовать план по массовому переманиванию в страну специалистов из Белоруссии. В правительстве заявили, что обеспечили возможность иммигрировать для 5 тыс. высококвалифицированных IT-специалистов из Белоруссии и соответствующая квота распределена по областям Украины. Однако, судя по открытой статистике, за первый месяц предложением Киева воспользовались всего порядка десяти граждан Белоруссии. Далее украинские власти закрыли соответствующую статистику.

В конце декабря украинские СМИ сообщили, что только в течение августа и сентября на Украину выехало более 75 тысяч граждан Белоруссии. Официально эта цифра не подтверждена какими-либо ведомствами. Вместе с тем СМИ подчеркивают, что большинство белорусов задерживается на Украине всего на несколько недель — а дальше переезжает в Польшу или Литву.