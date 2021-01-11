Сеул, , 15:55 — REGNUM Правительство Южной Кореи должно пересмотреть меры социального дистанцирования, которые являются излишними и неэффективными. Об этом сообщает The Hankyoreh со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.

Известно, что данное заявление было обнародовано 11 января в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями.

Премьер-министр отметил, что ряд мер неэффективны в борьбе с распространением коронавируса и лишь вызывают жалобы со стороны владельцев малого бизнеса. Он подчеркнул, что правительству необходимо оставить лишь необходимые ограничения, касающиеся объектов повышенного риска.

Напомним, что до 17 января в столичном регионе страны действует 2,5 режим социального дистанцирования, в других регионах — второй уровень.