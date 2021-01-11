Ярославль, 11 января 2021, 15:42 — REGNUM Ярославская областная дума соберётся на внеочередное заседание предположительно 15 января, чтобы снять полномочия председателя с погибшего главы заксобрания Алексея Константинова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в думе.
Решение о внеочередном заседании примет совет думы 12 января. Снятие полномочий позволяет начать процедуру избрания нового председателя думы. Не исключено, что он будет избран уже на следующем заседании думы.
Между тем консультации по кандидатуре на освободившийся пост начинает региональное отделение партии «Единая Россия», которая имеет необходимое большинство. Кандидатура будет согласована в том числе и в Москве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Ярославской областной думы погиб в автокатастрофе в Тверской области 30 декабря.
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