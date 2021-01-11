Петриня , , 15:40 — REGNUM Вблизи хорватского города Петриня 11 января произошло еще одно землетрясение средней интенсивности. Об этом сообщила cейсмическая служба Хорватии.

Это одно из ряда землетрясений, которые сотрясают Хорватию с конца декабря. Первый удар мощностью 6,3 балла по шкале Рихтера произошел 29 декабря. Многие жилые дома и общественные здания в Петрине серьезно повреждены.

Напомним, что в результате первого разрушительного землетрясения погибли семь человек, а 24 получили ранения.