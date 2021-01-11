Ташкент, , 15:36 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил организовать два мобильных госпиталя на 500 коек для резерва министерства обороны республики, сообщили 11 января в пресс-службе узбекистанского лидера.

Армия Узбекистана Mudofaa.uz

11 января глава государства посетил части артиллерийской бригады в Джизакской области. Мирзиёев ознакомился с результатами ремонта и строительства, создающими необходимые условия для военнослужащих.

«Наша главная цель — обеспечение единства народа и армии. Двери воинских частей должны быть открытыми для народа», — сказал президент. Он предложил приглашать в воинские части молодых людей.

Мирзиёев посетил учебные занятия и подчеркнул необходимость формирования военных знаний со школьной скамьи. Президент поручил вывести боевую подготовку на новый уровень с учетом передового опыта.