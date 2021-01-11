Вильнюс, , 15:29 — REGNUM Во всех официальных документах на литовском языке Грузия теперь будет называться Сакартвело. Новое официальное название стране дала государственная комиссия по литовскому языку. Об этом BNS сообщил председатель госкомиссии Аудрис Антанайтис.

«В данный момент Сакартвело (по-литовски Sakartvelas) является официальным названием», — цитирует «Интерфакс» Антанайтиса.

Уточняется, что решение о переименовании было принято два года назад. А в декабре 2020 года комиссия исключила из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija. При этом, как пояснил глава госкомиссии по литовскому языку, в публичном пространстве можно будет использовать слово «Грузия».