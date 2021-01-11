Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Первая леди США Мелания Трамп «расстроена» произошедшим в начале января нападением сторонников ее мужа Дональда Трампа на здание конгресса в Вашингтоне, сообщает 11 января Sky News.

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По ее словам, сейчас необходимо залечивать раны на теле американского государства, а не использовать произошедшее в личных интересах. Кто именно, по ее мнению, так поступает, первая леди США не уточнила.

«Я разочарована и потрясена тем, что произошло на прошлой неделе», — отметила Трамп.

«Я нахожу постыдным, что вокруг этих трагических событий ходят непристойные сплетни, делаются необоснованные личные нападки и ложные, вводящие в заблуждение обвинения в мой адрес — от людей, которые хотят быть актуальными и преследуют собственные цели», — добавила она.

Напомним, 6 января толпа сторонников уходящего президента США Дональда Трампа, ворвалась в здание конгресса, где шло заседание по вопросу утверждения результатов выборов президента США. Заседание было сорвано. Несмотря на это, в качестве нового президента США на следующий день был назначен демократ Джо Байден.