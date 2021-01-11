Анкара, , 15:31 — REGNUM Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства готовы к вводу в эксплуатацию. Об этом 11 января заявил глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

«С-400 готовы к использованию, вооруженные силы примут решение о том, когда возникнет такая необходимость», — приводит его слова телеканал 24TV.

Кроме того, Демир добавил, что предприятия Турции ведут дальнейшую работу по проекту создания истребителей США пятого поколения F-35, хотя Вашингтон и исключил из данной программы Анкару.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января стало известно, что ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A.