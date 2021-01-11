Куала-Лумпур, , 15:06 — REGNUM Власти Малайзии вступили в финальную стадию переговоров с Россией о приобретении вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 11 января заявил премьер-министр Мухиддин Яссин в своём телеобращении.

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"Правительство ведет заключительные переговоры (о приобретении вакцины) с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи», — сказал он.

Премьер-министр также добавил, что Малайзия ведёт переговоры о приобретении китайских вакцин Sinovac Biotech и CanSino.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».

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