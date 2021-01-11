Вашингтон, , 15:17 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси дала вице-президенту страны Майку Пенсу 24 часа на инициацию действия 25-й поправки Конституции США, позволяющей лишить Дональда Трампа полномочий, если высокопоставленные члены администрации посчитают его более не дееспособным руководить страной. Если Пенс не начнет процесс импичмента, Пелоси приступит к его реализации в Конгрессе.

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Как передает корреспондент телеканала SVT в США Фуад Юсефи, действия демократов, прежде всего, направлены на создание имиджа Трампа в качестве худшего президента в истории страны.

Если Майк Пенс не воспользуется 25-й поправкой для смещения Трампа, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси захочет инициировать новый процесс через Конгресс. Для отстранения Трампа от должности необходимо квалифицированное большинство в Сенате. Однако Трамп уже был подвергнут процедуре импичмента в 2019 году, правда, оправдан тем же Сенатом.

Таким образом, отмечает Юсефи, усилиями Демократической партии Дональд Трамп станет первым президентом, против которого дважды была инициирована процедура импичмента, что сделает его «худшим главой США перед лицом истории».

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