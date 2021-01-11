Киев, , 14:58 — REGNUM В 2021 году значительна вероятность проведения на Украине досрочных парламентских выборов, заявил в своем комментарии украинский политолог Руслан Бортник.

Также эксперт отметил, что по сути на Украине уже начинается президентский электоральный цикл.

«Такие люди, как Кличко, Разумков и Порошенко активно начинают свою президентскую кампанию, поскольку у Зеленского уже не такие большие шансы на сохранение своего президентского кресла. И олигархические круги уже ставят свои ставки на возможных других кандидатов», — подчеркнул Бортник.

Он отмечает, что в 2020 году произошло «окончательно развенчание» президента Зеленского — то есть стало понятно, что политическая система не меняется.

«Апофеозом стал провал на местных выборах в Кривом Роге, когда президент лично ездил агитировать за кандидата от «Слуг Народа» Дмитрия Шевчика, который в результате все равно проиграл. Даже в базовом родном городе у Зеленского уже нет особой популярности», — резюмировал Бортник.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что оснований для досрочных парламентских выборов на Украине нет, но реалии таковы, что «любая политическая сила всегда должна быть готова к выборам».

Следующие выборы президента Украины в соответствии с законодательством должны состояться 31 марта 2024 года.